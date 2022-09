Nova deflação e percalço para Bolsonaro cumprir promessa agitam o mercado

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi negativo pelo segundo mês consecutivo. Em agosto, a inflação caiu 0,36%, número em linha com o consenso de mercado, que esperava queda de 0,39%. Quem derrubou o índice mais uma vez foi a gasolina, que afundou 11% no mês. Além da nova deflação que anima os investidores pelo possível fim no ciclo de alta de juros no país, o mercado também repercute uma nova promessa do presidente Jair Bolsonaro no âmbito do Auxílio Brasil. O presidente prometeu mais 200 reais por mês aos beneficiários que conseguirem um emprego, mas, assim como aconteceu na promessa da manutenção das parcelas de 600 reais em 2023, ele não indicou de onde sairia esse dinheiro. “Bolsonaro tem um problema fiscal ao passo que ainda não foi indicado de onde sairá o recurso. Devemos pontuar também que esse ‘bônus’ ao trabalhador já existia e foi revogado por problemas orçamentários. Além disso, a verificação não é tão simples, visto que, como está desenhado, é muito passível de fraudes, ensejado por uma reestruturação”, avaliam os economistas da Ativa Investimentos.

Nos mercados, as bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, apontam para firmes altas na manhã desta sexta-feira, 9, ao passo em que os investidores repercutem as recentes decisões do Banco Central Europeu e o suposto aquecimento do mercado imobiliário chinês.

