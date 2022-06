Nova cartada eleitoral de Bolsonaro depende do PSD de Kassab no Senado

A nova cartada eleitoral de Bolsonaro para tentar fazer baixar os preços dos combustíveis mais uma vez não depende dele para ir adiante. O governo propôs um projeto de emenda constitucional que prevê o corte dos impostos federais da gasolina, do diesel e do gás de cozinha e ainda a reposição de perdas de arrecadação para estados que zerarem o imposto, com o limite dos 17% para o ICMS que está previsto em outro projeto que ainda precisa ser votado. Caso não seja apenas retórica eleitoral para mostrar à população que está tentando fazer algo para baixar os preços dos combustíveis, a nova proposta de Bolsonaro vai direto para as mãos do PSD de Gilberto Kassab. Dono de uma bancada de 12 senadores, considerada o fiel da balança nas votações, Kassab ainda conta com o comando da casa com o senador Rodrigo Pacheco.

O presidente da casa legislativa é quem pauta os assuntos e sempre pode ter uma noção de tempo diferente do que o desejado pelo Executivo. É só ver o tempo da tramitação do projeto de lei que limita o teto da cobrança do ICMS para 17%. O projeto foi aprovado na Câmara há mais de 10 dias e até agora não foi pautado no Senado. Pacheco optou por ouvir os governadores antes de colocar em votação e o relator sempre tem alterações a serem feitas. A previsão de votação é 14 de junho. Já no caso de uma PEC, que altera a Constituição, o trâmite é naturalmente mais demorado. E tempo é o que Bolsonaro não têm já que faltam quatro meses para as eleições. Em sua fala, durante o pronunciamento conjunto para o anúncio da PEC, Pacheco fez um discurso protocolar e falou em abertura de diálogo.

O ministro da economia, Paulo Guedes, disse que dinheiro o governo tem para fazer as compensações propostas aos governadores porque vão entrar “receitas extraordinárias” que ele não especificou quais seriam. E ele diz isso justamente nesta segunda-feira quando anunciou corte no orçamento de ministérios. Mas importante notar que não foi mexido no dinheiro previsto para as emendas parlamentares.

Na Câmara, a nova lei proposta por Bolsonaro deve passar fácil já que o presidente da casa, Arthur Lira, garante as votações a toque de caixa.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade