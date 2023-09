“Nova alta nos juros dos EUA deve fortalecer o dólar”, diz Andrea Damico

VEJA Mercado | 22 de setembro

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta sexta-feira, 22. Os investidores ainda digerem a perspectiva de novos aumentos nos juros americanos considerada pelo presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. O impacto de novas altas é sentido nas bolsas do mundo inteiro porque pode elevar os ganhos da renda fixa americana e diminuir a atratividade da bolsa. Nem mesmo os cortes nos juros brasileiros foram capazes de mudar o humor do mercado. Diego Gimenes entrevista Andrea Damico, economista-chefe da Armor Capital.

