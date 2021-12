NotCo aposta tudo no frango e investe em e-commerce para avançar no Brasil

Segundo o horóscopo chinês, 2022 será o ano do ‘Tigre’, mas a foodtech de origem chilena NotCo quer desafiar essa máxima. No Brasil desde 2019, a companhia focada em alimentação saudável e que conquistou investidores renomados como o multibilionário Jeff Bezos (Amazon) acaba de lançar uma linha de produtos de frango feitos à base de plantas. Batizada de NotChicken, ela traz opções de produtos como o NotChickenzitos e o NotChickenBurger empanado, que levam em sua receita ingredientes como ervilhas, grão de bico e pêssego para dar textura e gosto similar ao do frango de origem animal. O lançamento se dá em toda a América Latina, onde a companhia está presente em quase 1.000 pontos de venda (cerca de 300 são no Brasil). Para o início de 2022, a grande novidade será o lançamento de seu e-commerce, por onde a empresa disponibilizará todo o seu catálogo de ofertas (hoje são cerca de 20 produtos).

“Em janeiro, nós vamos lançar um e-commerce bem robusto com toda a linha de congelados para atender ao Brasil. Hoje, nós estamos com opções de substitutos para maionese, leite, hambúrguer e frango. A nossa expectativa para 2022 é de quase dobrar o nosso portfólio”, diz Vanessa Giangiacomo, diretora de marketing e trade marketing da NotCo para o Brasil. “O nosso sonho é ser acessível e a distribuição é um fator crucial para isso. O e-commerce é o primeiro passo que a gente pode dar nesse sentido”.

Para o lançamento dos produtos de frango à base de plantas, a companhia firmou uma parceria com a rede de hamburguerias Bullguer, que detém mais de 30 unidades no país. “A gente espera que os produtos de frango sejam 20% do nosso faturamento. O frango está em 98% das casas dos brasileiros. É a proteína mais consumida no país. Então, a nossa expectativa é realmente muito alta para esse lançamento”, afirma ela. Na esteira da polêmica estátua do “touro de ouro” instalada à frente da sede da B3, a companhia resolveu instalar um “frango de ouro” com 200 quilos e três metros de altura à frente de uma unidade do Bullguer em São Paulo. A prefeitura solicitou a retirada da estátua do local.