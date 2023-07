‘Nosso modelo econômico chegou à exaustão’, diz sócio de corretora

Em face do endividamento que aflige a ampla maioria das famílias brasileiras — quase 80% delas segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) — é suscitado o questionamento dos motivos de o problema ser tão comum à realidade brasileira. Para Gilvan Bueno, sócio da corretora Órama, o modelo econômico do país simplesmente chegou ao seu limite. “Antes do Plano Real, a população tinha um problema inflacionário muito grande, que gerava uma mentalidade de escassez. Superada a hiperinflação, as pessoas passaram a ter acesso a compras em abundância, mas sem que isso fosse acompanhado por um aumento de renda à altura”, diz ao Radar Econômico. “Nosso modelo econômico chegou à exaustão”, complementa.

Na avaliação do executivo, programas governamentais dos últimos 30 anos, em geral, estimularam o consumo das famílias sem promover um crescimento de renda sólido, assim elevando sua propensão ao endividamento. Com isso, a necessidade de aumento da produtividade da economia. Bueno elenca políticas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico e de melhora da Educação como parte da solução, e chama atenção para o fato de o país estar em vias de encerrar seu bônus demográfico — como indicado pela perspectiva de encolhimento da força de trabalho do último Censo. “A gente está vendo o mundo passar por esse desafio do envelhecimento da população, um complicador para o crescimento, e não estamos dando a devida atenção”, diz.

