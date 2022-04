Nome de Adriano Pires balança e Petrobras cai na bolsa

Depois que Rodolfo Landim desistiu de ir para a Petrobras, seu indicado, Adriano Pires, começou a balançar também. A repórter Malu Gaspar, de O Globo, revela que o ministério de minas e energia e a Controladoria Geral da União (CGU) ficaram assustados com a análise dos currículos dos dois feita pelo comitê de transparência da empresa. Também está sendo noticiado que a consultoria de Adriano Pires ficaria em conflito de interesses com a Petrobras, já que o filho de Pires é sócio da empresa. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União já pediu uma análise rigorosa, já que Pires acabou desistindo de sua indicação durante o governo Temer ao Conselho Nacional de Política Energética justamente por conflitos com suas atividades privadas. Pires é conhecido por sua atuação no setor de gás. Com tanta indefinição na Petrobras, as ações caem cerca de 1% na primeira hora de pregão.

