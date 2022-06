No bombardeio contra Petrobras, caiu quem já tinha caído. E não foi preço

Na Faria Lima, alguns gestores começam a se convencer que o morde e assopra dos políticos na Petrobras não passa de um grande teatro, talvez não só eleitoral. “Parece até que estão operando o mercado”, diz um gestor de um importante family office. “Foi um teatro”, diz um banqueiro. Nesta tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recuou no tom. Ele disse que não há vencedores, nem vencidos e que é hora de humildade. Nos últimos dias, no entanto, Lira chamou o presidente da Petrobras de ilegítimo, ameaçou CPI e que era hora da verdade na empresa.

A reação dos políticos começou depois do anúncio de que os preços dos combustíveis seriam reajustados. No fim das contas, o único resultado do bombardeio foi a queda do presidente da empresa, que já tinha caído. Afinal, José Mauro Coelho já tinha ganhado o aviso prévio do governo. Mas o reajuste feito por Coelho não chega a ser exatamente ruim para o governo. A notícia permitiu não só a reação forte para dar explicações ao eleitor como isso vai permitir que um novo reajuste só seja anunciado depois das eleições. Levando em conta que, já sob nova gestão, a Petrobras levou quase 100 dias para reajustar a gasolina, é fácil segurar um pouco mais até o fim de outubro.

