No apagar das Luzes, Doria renova concessões de rodovias por 11 anos

No último dia de governo João Doria, o estado de São Paulo prorrogou a concessão de rodovias da CCR por mais de 3.900 dias, quase 11 anos. O prazo foi calculado com base nas contas da Artesp que tem promovido reajustes por desequilíbrio econômico nas rodovias de 9.500%, mas sem explicar as premissas das contas. A prorrogação fez parte de um acordo firmado com a empresa e o governo em meados do ano passado.

