No 1º dia de guerra, estrangeiro trouxe R$ 1,3 bi para bolsa brasileira

Os dados da B3 mostram que no primeiro dia da guerra, dia 24 de fevereiro, os investidores estrangeiros aportaram cerca de 1,3 bilhão de reais na bolsa brasileira. Mantiveram assim a tendência verificada neste ano. Até dia 24, a bolsa já acumula mais de 60 bilhões de reais de dinheiro dos gringos. Apesar do primeiro dia com saldo positivo, analistas alertam que ainda é cedo para saber se a tendência vai seguir seu curso ao longo da guerra, que já está no seu sétimo dia. Com a alta dos preços do petróleo e commodities em geral, no entanto, existe uma tendência de que as empresas brasileiras como Vale e Petrobras sejam ativos mais procurados por investidores em geral, segundo alguns gestores.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.