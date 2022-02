Ninguém sabe o que vai acontecer na Ucrânia e as bolsas caem

VEJA Mercado | Fechamento | 17 de fevereiro.

A Rússia diz que tirou as tropas da fronteira com a Ucrânia, os Estados Unidos dizem o contrário, e no fim das contas ninguém sabe de nada. A falta de previsibilidade em cima dos conflitos geopolíticos eleva a aversão ao risco nos mercados e faz as bolsas caírem. Até o mesmo o Ibovespa que parecia blindado das quedas após subir por sete sessões consecutivas, recuou nesta quinta-feira. O índice fechou em queda de 1,43%, aos 113.528 pontos. Lá fora, o estrago também foi grande. O S&P 500 e o Dow Jones, de Nova York, caíram 2,12% e 1,88%, nessa ordem, e o FTSE 100, de Londres, recuou 0,87%. Já o dólar subiu 0,76% no Brasil, a 5,166 reais. “É quase que inacreditável o dólar ter subido tão pouco e negociar em um patamar tão baixo para os parâmetros atuais diante do movimento global de queda nos mercados de renda variável. Isso só reforça que a entrada de dinheiro externo no país é avassaladora”, avalia Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Já são quase 50 bilhões injetados no Brasil pelos estrangeiros só em 2022.

O que furou a blindagem da bolsa nesta quinta-feira foi justamente o que fez ela subir: as commodities. O minério de ferro recuou 6,4% no porto de Qingdao, na China, a 130,1 dólares a tonelada, e o petróleo brent cedeu 2,08%, a 92,8 dólares o barril. “A China quer evitar que a inflação suba por lá como disparou em outros países, e a alta do minério em janeiro vai de encontro a esse desejo. Em outras palavras, a China pode restringir a produção de aço para arrefecer o minério por lá”, diz Gala. As ações de CSN e Vale fecharam em quedas de 5,85% e 4,30%, enquanto a Petrobras recuou 0,40%. Poucos ativos negociaram em alta no pregão. Os destaque ficaram por conta de Totvs e Energias BR, que subiram 5,81% e 3,63% depois de apresentarem resultados trimestrais que agradaram o mercado.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.