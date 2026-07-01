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Neoenergia investe R$ 5,3 milhões em museu da energia

Empresa cria espaço educativo dentro da Aneel, em Brasília, com foco em eficiência energética, tecnologia e sustentabilidade

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 09h45 | Atualizado em 1 jul 2026, 09h52
Rampa de acesso com corrimão metálico, levando a uma entrada com painel azul e verde. No painel, um menino branco sorridente em camiseta branca e uma menina negra sorridente em macacão, segurando uma miniatura de turbina eólica. O texto diz: CONHECIMENTO QUE TRANSFORMA ENERGIA EM FUTURO. UM ESPAÇO PARA APRENDER, EXPERIMENTAR E DESCOBRIR
Entrada do Museu Aneel de Eficiência Energética (Neoenergia/Divulgação)
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Neoenergia investe R$ 5,3 milhões em museu da energia Priorize VEJA no Google

A Neoenergia e a Agência Nacional de Energia Elétrica inauguram nesta quarta-feira, em Brasília, um museu dedicado à eficiência energética e à sustentabilidade. Instalado no térreo da sede da Aneel, o novo espaço recebeu investimento de R$ 5,3 milhões da Neoenergia Brasília, por meio do Programa de Eficiência Energética, regulado pela própria agência.

O Museu Aneel de Eficiência Energética nasce com uma proposta de unir educação, tecnologia e inovação para aproximar estudantes, professores e pesquisadores do setor elétrico. O acervo reúne 20 experimentos interativos sobre física, magnetismo, óptica, história da energia elétrica, fontes renováveis e preservação ambiental.

A expectativa é que o espaço receba mais de 28 mil visitantes por ano. Além da visitação, o projeto prevê a capacitação anual de cerca de 13 mil participantes em atividades educativas, incluindo oficinas de robótica.

Para a Neoenergia, o museu também funciona como vitrine institucional de sua agenda de eficiência e transição energética. “O museu representa um legado para a sociedade e reforça o propósito da Neoenergia de transformar conhecimento em evolução real”, afirma Solange Ribeiro, vice-presidente da companhia.

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