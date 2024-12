Nenhum país sabe lidar com as doenças do trabalho ainda, diz CEO da Med+

VEJA S/A | episódio 58.

O empresário Victor Reis decidiu fundar a empresa de serviços médicos Med+ há 17 anos depois de trabalhar como segurança do trabalho e office boy. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, ele revela os maiores desafios de empreender no Brasil e fala sobre a operação da empresa no país. A Med+ é líder em serviços de emergência aeroportuária no Brasil e tem nesse o seu principal mercado que impulsionou o faturamento da empresa para a casa de 1,8 bilhão de reais. A companhia ainda presta serviços de segurança no trabalho e de psicologia em escolas. Reis afirma que nenhum país no mundo ainda sabe lidar com as doenças do trabalho no século 21 e faz algumas ponderações entre a atuação do setor público e do setor privado. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.