‘Nenhum banqueiro central gosta de aumentar juros’, diz Campos Neto

Indagado se sente que a autonomia do Banco Central (BC) está ameaçada em meio ao disparate de membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio chefe do Executivo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, foi sucinto. Essa é fácil: não”, respondeu durante o Lide Brazil Conference, realizado em Londres. Ele afirmou que o debate sobre juros é natural é que o papel do BC envolve explicar a atuação da autarquia. “Nenhum banqueiro central gosta de subir juros. Tem banqueiro central que só reduziu juros e hoje tem uma vida mais feliz”, disse. Campos Neto afirmou ainda que “obviamente quer a diminuição” da taxa básica de juros e elencou que o novo arcabouço fiscal está “na direção certa” em relação ao corte de despesas e que o país precisa encontrar as condições estruturais corretas para que o corte da Selic aconteça.

Siga o Radar Econômico no Twitter