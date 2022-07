Nem intervenção do BC controla o dólar, que encosta nos R$ 5,40

O Banco Central fez um leilão de até 5.315 contratos de swap cambial por volta de 11h30, instrumento conhecido para tentar frear o dólar, mas a moeda americana não diminuiu seu ritmo de valorização no mercado. Em meio a um dia de bastante estresse nos mercados em função do risco cada vez maior de recessão nas economias que faz o petróleo desabar 9% por volta das 12h30, para 102 dólares o barril, os investidores correm para a segurança do dólar. Às 12h35, a moeda negociava em alta de 1,35% frente ao real, a 5,397 reais, mas chegou a bater a marca de 5,404 reais minutos antes. Além do risco de recessão que faz bolsas como a brasileira caírem cerca de 2%, as novas incertezas sobre a PEC Kamikaze, que agora pode prever um novo auxílio a motoristas de aplicativo e bater 50 bilhões em novos gastos fora do teto, também assombram o mercado e elevam o chamado risco fiscal. No ano, o dólar ainda acumula desvalorização de 4,5% frente ao real.

