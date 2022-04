Nem Doria, nem Moro e nem Bolsonaro. Mercado só quer surfar nos gringos

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 28/03 a 01/04.

A semana foi intensa, mas nada foi capaz de abalar a bolsa de valores. Logo na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar a presidência da Petrobras, tirando o general Joaquim Silva e Luna para colocar o economista Adriano Pires em seu lugar. Ainda tiveram as desistências de João Doria e Sergio Moro de concorrer à presidência da República e depois o “desistiu de desistir”, além da retirada de 180 milhões de barris de petróleo da reserva americana — a maior da história — anunciada por Joe Biden para tentar baixar os preços da commodity. Mas nada disso fez sequer cócegas no Ibovespa, e tampouco no dólar.

O principal índice da bolsa brasileira subiu 2,09% no acumulado da semana, aos 121.570 pontos, o maior patamar desde agosto de 2021. Já a moeda americana caiu 1,68% nesse período, cotada a 4,667 reais, o menor valor em mais de dois anos. Ou seja, o mercado só quer mesmo é surfar na alta dos gringos. Os investidores estrangeiros já injetaram 91,13 bilhões de reais no Brasil em 2022, quase o equivalente a 2021 inteiro, que já foi recorde. Com a Selic a 12,75% e as commodities nas alturas por causa da guerra, o mercado não quer nem pensar em política, por enquanto.

