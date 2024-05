Negócios gaúchos podem levar sete meses para reabrir, diz CEO da Vulcabras

VEJA S/A | episódio 29.

Pedro Bartelle é gaúcho e comanda a operação nacional da calçadista Vulcabras, dona de marcas como Olympikus e Mizuno, diretamente do Rio Grande do Sul durante boa parte do tempo. A companhia possui apenas um centro de tecnologia no estado, e que não foi atingido pelas cheias que destruíram boa parte dos municípios do RS. O executivo é o entrevistado do programa VEJA S/A desta semana e fala sobre a retomada do setor em um estado que é responsável por 25% da produção de calçados no Brasil.

Bartelle acredita que a indústria calçadista ainda deve demorar 45 dias para se reestabelecer integralmente, mas o prognóstico para os demais setores, indústrias e comércios locais é pior: o executivo diz que, com sorte, o estado retoma a sua normalidade pré-enchente somente no final do ano — ou seja, daqui sete meses.

Bartelle fala ainda sobre a rentabilidade da Vulcabras, as novas apostas das marcas para o público brasileiro, os impactos fiscais de medidas do governo para o setor e a forte concorrência de empresas asiáticas no país.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify