Negócios da Eletrobras em xeque com investigação contra presidente na CVM

Caiu como uma bomba a informação, antecipada pelo jornal O Globo, de que o presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro, atuou em suposta fraude contábil da segurador IRB enquanto esteve à frente do Conselho de Administração da companhia, em 2020. Empresários que mantêm negócios com a companhia não escondem o desconforto com a investigação instalada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).