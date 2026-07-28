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Negociação entre Mota-Engil e Odebrecht exclui submarinos da Marinha

Obras civis do Prosub também devem ser segregadas do negócio

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 11h00
Submarino "Tonelero” (S42) foi lançado ao mar em 27 de março, em Itaguaí, no Rio de Janeiro
Submarino convencional "Tonelero” (S42) foi lançado ao mar em 27 de março, em Itaguaí, no Rio de Janeiro (Ricardo Stuckert/PR)
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Negociação entre Mota-Engil e Odebrecht exclui submarinos da Marinha Priorizar nos meus resultados Google

A negociação para a Mota-Engil adquirir 40% da Odebrecht Engenharia e Construção não inclui os contratos de fabricação dos submarinos da Marinha, apurou o Radar Econômico. As obras civis do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o Prosub, também devem ser segregadas da operação.

A participação será comprada em dinheiro, e não por meio de uma troca de ações ou combinação integral das carteiras das duas construtoras. O desenho mostra que a Mota-Engil não terá acesso automático a todos os contratos e competências hoje associados à Odebrecht.

No caso da fabricação dos submarinos, a exclusão é estrutural. O trabalho é executado pela Itaguaí Construções Navais, a ICN, controlada pelo braço de defesa da Novonor em sociedade com a francesa Naval Group. A Marinha, por meio da Emgepron, detém ainda uma ação especial com poder de veto. A ICN não é uma subsidiária da OEC e, portanto, já estava fora do perímetro mais direto da compra.

A construção do estaleiro e da base naval de Itaguaí é realizada pela CNO, empresa controlada pela OEC. Relatórios da recuperação judicial mostram que o contrato do Prosub EBN integra uma malha de oito contratos, avaliada em cerca de R$ 12,5 bilhões. Se essas obras forem efetivamente retiradas, será necessário segregá-las antes da entrada da Mota-Engil.

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O recorte também preserva o programa militar de uma mudança relevante na estrutura societária. A Mota-Engil tem a família fundadora como maior acionista, com 40,32%, mas a estatal chinesa China Communications Construction Company, a CCCC, possui outros 32,41%. A ICN é credenciada como Empresa Estratégica de Defesa, categoria submetida a limites para o exercício de votos por acionistas estrangeiros.

O Prosub já entregou à operação da Marinha três submarinos convencionais: Riachuelo, Humaitá e Tonelero. O quarto, Almirante Karam, foi lançado ao mar em novembro e está em testes, com entrega prevista ainda para 2026. O programa também prevê o submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto, cujo cronograma vem sendo sucessivamente alongado por restrições orçamentárias.

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