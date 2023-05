Natura convence mercado apesar de prejuízo de R$ 600 mi e ações saltam 11%

A varejista de cosméticos Natura convenceu alguns analistas e os papéis da empresa disparam 11% por volta das 13h30, apesar do duro prejuízo de 652 milhões de reais registrado no primeiro trimestre de 2023. A leitura de alguns bancos é que a empresa deixou claro que pretende aumentar suas margens ao longo do ano, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. Além disso, um dos pontos de destaque foi o salto de 25% nas vendas da Natura no Brasil em um trimestre considerado mais fraco pelo mercado. “É importante sinalizar que a empresa foi um pouco mais aberta sobre sua estratégia e perspectiva de curto prazo”, avaliam os analistas do JP Morgan em relatório enviado aos seus clientes.

O Radar Econômico informou que a venda da Aesop, marca asiática de cosméticos de Luxo, por 12,8 bilhões de reais à L’Oreal resolveria uma boa parte dos problemas da Natura. “Vemos uma empresa que avança rapidamente em iniciativas de redução de custos e maior eficiência, com resultados provavelmente melhorando significativamente com melhor fluxo de caixa livre no ano, enquanto a venda da Aesop (a ser concluída no terceiro trimestre) provavelmente eliminará as despesas financeiras da empresa”, concluiu o banco.

