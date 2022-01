Natal e festas de fim de ano salvam dezembro dos microempreendedores

Segundo um estudo da fintech SumUp, as vendas dos microempreendedores e dos profissionais autônomos tiveram um crescimento de 27,04% em dezembro de 2021. O avanço foi medido pelo Índice SumUp do Microempreendedor (ISM), que passou de 80,23 pontos, em novembro, para 101,93 pontos em dezembro, o melhor resultado registrado no ano. Foi o terceiro mês consecutivo de alta para o indicador que analisa mais de 30 ramos de atividades distintos da base da pirâmide. Alento à parte, o volume de negócios segue muito abaixo do apurado nos últimos cinco anos e caiu 12,32% em comparação a dezembro de 2020. Segundo o IBGE, há mais de 24 milhões de profissionais autônomos no Brasil.

