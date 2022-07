Não tive interferência de Bolsonaro, diz ex-presidente do Banco do Brasil

Na esteira da divulgação de uma conversa com o ex-presidente da Petrobras Roberto Castello Branco, Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, afirmou ao Radar Econômico que o presidente Jair Bolsonaro nunca interferiu ou tentou interferir na instituição que comandava, como relatou Castello Branco na Petrobras. “Não tive interferência do presidente em minha administração”, afirmou ele por mensagem de texto.

Nas conversas reveladas pelo site Metrópoles, Castello Branco afirmava a Novaes que entregou um celular quando deixou a presidência da estatal que teria conversas que incriminariam Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pediu que Novaes e Castello sejam ouvidos no âmbito das investigações.