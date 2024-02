Não há incentivo político para uma aventura do governo no BC, diz Honorato

VEJA Mercado | 27 de fevereiro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta terça-feira, 27. O IBGE divulgou o IPCA-15 de fevereiro, considerado uma prévia da inflação. Recentemente, as projeções de inflação medidas pelo Boletim Focus recuaram para o ano de 2024. As publicações da taxa de desemprego de janeiro e do resultado do PIB no quarto trimestre também prometem medir a temperatura da economia brasileira e indicar as tendências para o país em 2024. No campo corporativo, as ações da Americanas caíram 4% depois do prejuízo de 4,6 bilhões de reais reportado pela companhia nos primeiros nove meses de 2023 e a gigante de alimentos BRF reportou lucro de quase 900 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. Diego Gimenes entrevista Fernando Honorato, economista-chefe do banco Bradesco.

