“Não é momento de euforia, mas também não é de pânico”, diz Gustavo Cruz

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, 28. O presidente da Câmara dos Estados Unidos rejeitou um projeto de lei provisório que evitaria a paralisação das atividades do governo americano a partir do próximo domingo. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos negociam nas máximas desde 2007, antes da crise econômica mundial. O presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, vai discursar na parte da tarde. O Brasil é influenciado pelo mau humor no mercado internacional e o dólar voltou a fechar acima dos 5 reais pela primeira vez desde maio. Diego Gimenes entrevista Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

