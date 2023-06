Não é só o Copom: a péssima notícia de outro banco central para o mercado

O Banco Central da Inglaterra aumentou em 0,5 ponto percentual a taxa de juros do país. A atual marca de 5% é a maior desde 2008. O movimento não era esperado pelo mercado. Os investidores precificavam um aumento menor, de 0,25 ponto percentual, nas taxas inglesas. Essa é mais uma notícias ruim para os mercados. Os principais índices europeus, como o FTSE 100, de Londres, e o Cac 40, de Paris, negociam em baixas de 1%. Mais juros no radar representam ganhos mais elevados na renda fixa, fator que diminui a atratividade das bolsas de valores. No Brasil, os investidores ainda digerem um comunicado mais duro do Comitê de Política Monetária (Copom). O Banco Central manteve a taxa Selic a 13,75% e não deu sinais muito animadores de que pode cortar as taxas a partir da próxima reunião do grupo, em agosto. Por volta das 14h, o Ibovespa recuava 1,8%.

