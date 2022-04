Não é notícia repetida: dólar cai mais 2% e vai a R$ 4,66; bolsa sobe

O dólar quebrou mais uma região de suporte gráfico dos analistas do mercado financeiro: a dos 4,70 reais. Tinha gente que achava que a moeda americana não baixaria de 5,30 reais, mas o câmbio segue ladeira abaixo e ninguém mais quer se arriscar para dizer até onde ele pode parar. Hoje, a queda foi de 1,97%, e o dólar fechou o dia cotado a 4,667 reais. No ano, a queda já é de 16,29%. Já o Ibovespa subiu 1,31%, aos 121.570 pontos. As empresas da chamada economia doméstica tiveram um dia positivo depois do dólar e do petróleo caírem, fatores que puxaram os juros futuros para baixo. O DI para 2024, por exemplo, caiu 1,78%, a 11,84%. A narrativa entre os investidores é que esses fatores podem frear a inflação, que por sua vez seguraria a curva de juros, que é a grande vilã do consumo no país. A varejista Magazine Luiza fechou em alta de 7,77% e a rede de shoppings Iguatemi subiu 6,11%. No lado das baixas, a Petrobras caiu 1,32% depois do petróleo brent recuar para a casa dos 104 dólares o barril.

