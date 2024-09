‘Não acredito em departamento de ESG’, diz vencedora de prêmio da ONU

Única brasileira a receber o prêmio ‘Pioneiros dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável’, das Nações Unidas (ONU), a empresária Fabiana Schaeffer não acredita no modelo de departamentos de sustentabilidade nas empresas, em que a agenda ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês) fica isolada na estrutura corporativa. “O mundo corporativo tenta colocar o ESG dentro de uma caixinha para alguém tocar, o que não dá certo”, diz ao Radar Econômico. Para que as empresas de fato cumpram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a pauta precisa entrar na meta de resultados e no dia a dia de todos os funcionários e departamentos que compõem a organização, segundo Fabiana. A empresária, presidente do agência de marketing Netza&Co, vai receber o prêmio da ONU nesta terça-feira, 24, como parte da Climate Week, evento que ocorre em Nova York, nos Estados Unidos.