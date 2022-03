Na visão do centrão, guerra justificará populismo de Bolsonaro

A conta é simples segundo fontes ligadas ao alto escalão do Centrão: só quem pode salvar a Pátria num cenário de guerra é o governo. Quem não tem governo na mão, não tem o que fazer. É só olhar o noticiário das eleições que praticamente sumiu desde a invasão russa. Além disso, uma guerra do outro lado do mundo, em que não há mortos no país, como na pandemia da Covid, a situação fica ainda mais favorável. Isso porque abrem-se as janelas contra certas ortodoxias. “Não vê o Biden (presidente americano) reduzindo impostos?”, diz uma das fontes ouvidas pela coluna. Trocando em miúdos, na visão do entorno do presidente Jair Bolsonaro um certo populismo seria bem aceito para blindar o país dos efeitos econômicos de uma guerra. Inclusive para reduzir preços de combustíveis. Por tabela, o presidente pode ficar mais forte para uma reeleição. Mas para virar salvador da Pátria, Bolsonaro vai precisar resolver também a questão dos fertilizantes.

