Na guerra, Elon Musk entra no lobby do petróleo e energia nuclear

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Em meio às consequências da guerra na Ucrânia que estão sendo sentidas em todo o mundo, o bilionário Elon Musk, dono da empresa de carros elétricos Tesla, está defendendo duas coisas no setor de energia: que se aumente a produção de petróleo e gás seja imediatamente e que os países da Europa reiniciem suas usinas de energia nuclear.

“Obviamente, isso afetaria negativamente a Tesla, mas as soluções de energia sustentável simplesmente não podem reagir instantaneamente para compensar as exportações russas de petróleo e gás”, disse ele em seu Twitter, que tem mais de 76 milhões de seguidores.

Mas a preocupação transcende a concorrência com seus carros. Se os níveis dos preços do petróleo continuarem subindo, ou mesmo se mantendo no atual patamar, a inflação vai dominar o mundo e a economia mundial. Além disso, se a Europa não tiver gás, não tem como produzir energia elétrica, que alimenta os carros da Tesla.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.