Na gangorra do petróleo, hoje é dia de preços caírem

VEJA Mercado | Abertura | 31 de março

Enquanto a política pega fogo com a desistência de Joao Doria a se candidatar e nove ministros de Bolsonaro deixando o cargo para concorrer nas eleições, o mundo do petróleo segue a sua gangorra de cada dia. Hoje parece ser um dia de queda. As cotações do petróleo Brent caíam por volta das 9h cerca de 5%, com a commodity negociando em 106 dólares. Mas as cotações chegaram próximas de 100 dólares durante as negociações. O preço reflete a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considera liberar até 180 milhões de barris da reserva estratégica de petróleo do país. No Brasil, atenção para o dado de desemprego.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.