Na gangorra da guerra, bolsa do Brasil é uma das únicas que está ganhando

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 02/03 a 04/03.

Tudo bem que foram apenas três dias de negociações em função do feriado de Carnaval, mas o Ibovespa pode colocar mais uma semana praticamente imune à guerra que acontece na Ucrânia na conta. Apesar do acirramento das tensões depois dos russos explodirem bombas nos arredores da maior usina nuclear da Europa, as ações da bolsa brasileira não sentiram tanto o baque. Enquanto índices europeus como o Cac 40, de Paris, e o FTSE 100, de Londres, acumularam quedas semanais de 8,4% e 6,7%, nessa ordem, e o Dow Jones, de Nova Iorque, recuar 1%, o Ibovespa fechou a semana em valorização de 2,21%, aos 114.473 pontos.

O grande destaque da semana ficou por conta das empresas de commodities metálicas. Com o minério de ferro a 153 dólares a tonelada, o maior nível em seis meses, empresas como a Vale, que possui o maior peso do índice, avançaram mais de 10% no acumulado dos três dias da semana. Ainda que o petróleo também tenha se valorizado no período, as ações da Petrobras ficaram estacionadas no lugar diante do velho risco de que haja interferência na política de preços da companhia.

Fato é que o estrangeiro está com apetite para o Brasil mesmo na guerra, isso porque desde quando os conflitos tiveram início, os gringos já injetaram mais de 8 bilhões na bolsa brasileira, dinheiro este que também ajuda o dólar a ceder ante o real. A moeda americana recuou 1,5% na semana, a 5,07 reais. Até quando esse dinheiro vai continuar entrando? Ninguém sabe, mas o cenário de guerra ainda deve trazer bastante volatilidade para os mercados.

