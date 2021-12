Na disputa pelas térmicas-jabuti na lei da Eletrobras, Piauí sai na frente

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), sancionou nesta semana uma lei do gás para mudar o mercado e abrigar as térmicas que foram inseridas como um jabuti na lei que permite a privatização da Eletrobras. Pela lei federal, o governo ficou obrigado a contratar térmicas a gás que na prática podem estar instaladas ou no Piauí ou no Maranhão. Já na lei estadual aprovada agora no Piauí, a proposta é de que haja uma oferta livre de 10 mil m³/dia, abrindo o mercado também para consumidores livres, além das térmicas. Um dos problemas da lei, no entanto, apontado por parte da indústria é o fato de que a agência reguladora só vai se manifestar sobre preços depois da venda, sem uma regra clara definida.

