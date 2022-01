Na corrida por R$ 8 bilhões esquecidos em bancos, site do BC sai do ar

O Banco Central anunciou no fim da tarde que estava lançando um novo serviço em que as pessoas podem consultar se deixaram dinheiro em algum banco, de contas esquecidas, e resgatar esses recursos por meio de uma operação pix, que pode ser feita no próprio sistema do BC. São 8 bilhões de reais esquecidos. O assunto ganhou todos os sites de notícias, chegou ao Jornal Nacional e aos influenciadores digitais que falam sobre como administrar suas dívidas e investimentos. Mas quem tenta entrar no site do Banco Central neste momento esbarra com o aviso de que não é possível acessar a página. Nas redes sociais, diversos usuários registram o problema. O Banco Central não explicou ainda o motivo de o site ter saído do ar.

