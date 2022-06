Na China, os funcionários de Elon Musk ficaram confinados nas fábricas

Começa a ficar claro porque o bilionário Elon Musk deu um ultimato para que seus funcionários voltem ao trabalho presencial de no mínimo 40 horas ou peçam demissão. No e-mail que enviou aos funcionários abolindo o trabalho remoto na empresa, ele escreveu: “isso é menos do que exigimos de quem trabalha em nossas fábricas”. Parece que ele não mentiu. A Bloomberg revelou que os funcionários da Tesla em Xangai, na China, ficaram mais de um mês confinados nas fábricas por conta do lockdown instituído na região. Eles foram autorizados a voltar para casa somente a partir desta sexta-feira, 10. Os funcionários ficaram alojados em dormitórios improvisados, em antigos campos militares e fábricas abandonadas perto das instalações da Tesla. Mas mesmo com a medida, houve uma redução de turnos que fez com que a quantidade de carros produzidos em maio fosse quase metade da média produzida pré-pandemia.

