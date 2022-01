Na campanha de Moro, Cintra desiste da CPMF: “Evoluí e não quero mais”

Economista demitido do governo por insistir na CPMF, Marcos Cintra garante que o impopular imposto não estará no programa de governo do ex-juiz Sergio Moro, do Podemos. Cintra é um dos responsáveis pelo desenho das diretrizes para projetos no campo da economia do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. “CPMF não estará no programa. O que está no radar é a desoneração do trabalho, a simplificação tributária e uma reforma moderna”, diz Cintra ao Radar Econômico.

“CPMF é coisa do passado, algo que a economia digital já enterrou. Eu tambem evoluí e não quero mais a CPMF”, afirma ele. “Ainda que tenha sido essencial no Plano Real quando FHC a implantou”, faz a ressalva. “A base da CPMF era precária e evoluiu muito, mas não espanco uma ideia que cumpriu seu papel”, diz.