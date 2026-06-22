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Cultura, Economia

Museu Nacional ainda precisa de R$ 164 milhões para concluir reconstrução

Com aporte de R$ 50,5 milhões, Vale é a principal patrocinadora privada do projeto que reabre o Paço de São Cristóvão para exposições temporárias

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 11h35
Exposição em museu com esqueleto de dinossauro preto em vitrine de vidro à esquerda, e um crânio em pedestal à direita. Ao fundo, quadros com fósseis e borboletas, paredes cinzas e teto de tijolos com iluminação focada
Museu Nacional do Rio de Janeiro (Felipe Cohen/Divulgação)
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Museu Nacional ainda precisa de R$ 164 milhões para concluir reconstrução Priorize VEJA no Google

O Museu Nacional voltou a receber visitantes no Paço de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, mas a finalização da reconstrução do palácio destruído pelo incêndio de 2 de setembro de 2018 ainda depende de uma nova rodada de captação. O Projeto Museu Nacional Vive precisa levantar mais R$ 164,3 milhões para completar o orçamento estimado de R$ 527,7 milhões.

O incêndio que atingiu a sede histórica da instituição, na Quinta da Boa Vista, consumiu boa parte do acervo e transformou em escombros um dos mais importantes centros de pesquisa, memória e ciência do país. A tragédia expôs a fragilidade do financiamento da infraestrutura cultural brasileira e fez do processo de reconstrução do museu uma espécie de teste nacional de mobilização pública e privada em torno da preservação do patrimônio.

Até agora, foram captados R$ 363,4 milhões, o equivalente a 69% da meta. A Vale é a principal patrocinadora privada da iniciativa, com aporte de R$ 50,5 milhões, participação que coloca a companhia no centro do esforço de recuperação de um dos símbolos mais relevantes da ciência brasileira.

A retomada parcial das visitas ocorre com as exposições temporárias “Bastidores da Ciência” e “Rescaldo das Memórias”, abertas até 30 de agosto. A programação integra as comemorações pelos 208 anos do Museu Nacional e permite ao público acompanhar de perto o avanço da reconstrução.

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As obras também ganharam tração na parte estrutural. Já foram recuperados 75% das fachadas e refeitos 80% dos telhados. Entre as entregas recentes está a instalação da nova claraboia na área mais antiga do palácio, estrutura que protege ornamentos históricos e sustenta o tradicional esqueleto de cachalote de 15,7 metros.

Para Mariana Luz, diretora de Investimento Social Privado e Cultural da Vale, o apoio ao Museu Nacional representa mais do que a recuperação física do edifício. “É um compromisso contínuo com a preservação do patrimônio científico, histórico e cultural brasileiro, ajudando a preservar a memória coletiva do Brasil. Por isso, convidamos todos a visitar e divulgar esse importante patrimônio”, afirma.

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Museu Nacional do Rio de Janeiro
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