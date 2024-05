Mulheres crescem no mercado de TI mas continuam tendo menor participação

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

As mulheres estão se interessando mais pelo setor de tecnologia mas o setor ainda é predominantemente masculino. Em 2023, foram contratadas 130 569 profissionais de TI, para cargos de analistas e desenvolvedores, sendo 77,5% das posições ocupadas por homens e somente 22,5% por mulheres. A diferença se revela também nos cargos executivos no setor. Do total de pessoas em cargos gerenciais e de diretoria, em 2023, 73,5% eram homens e somente 26,5% mulheres.

O levantamento foi feito pela DataSeek, empresa de Big Data, Business Intelligence e Inteligência Artificial, com base em dados públicos.

Na verificação realizada pela empresa, contudo, chama a atenção um leve crescimento (1,8%) na proporção de mulheres em relação aos homens em cargos de analistas e desenvolvedores entre 2022 e 2023. O levantamento indica ainda um pequeno crescimento (1,1%) na proporção de mulheres, em relação aos homens nos cargos executivos, no mesmo período.

O fundador da Dataseek, Ricardo Frasson, ressalta que o setor de tecnologia teve uma queda de 75% no saldo de vagas em 2023, em relação ao ano anterior. Durante todo o ano passado, foram registrados 120 316 desligamentos , contra 130 569 contratações de profissionais de TI para cargos de desenvolvedores e analistas no país , gerando um saldo negativo de 10 253 vagas. “Apesar desta queda de vagas, merece destaque o pequeno avanço na participação de mulheres no conjunto de posições da área de TI”, diz.