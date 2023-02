A reação do CEO da Eletrobras às críticas de Lula sobre a privatização

Depois de ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subir o tom contra a privatização da Eletrobras, aprovada pelo Congresso em 2021, o CEO da distribuidora de energia elétrica, Wilson Ferreira Júnior, classificou como “tristes” as falas do chefe do Executivo. Segundo interlocutores em contato com o Radar Econômico, o executivo diz que não há necessidade de diálogo com representantes do novo governo para explicar como se deu o processo de desestatização da companhia, uma vez que o hoje ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, era senador durante o processo.

Lula afirmou nas últimas semanas que “foi feito uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir a maioria na Eletrobras” e que a União entrará na Justiça para rever “esse contrato leonino contra o governo”. Ferreira Jr, segundo essa fonte, teria criticado a postura do petista em conversas reservadas. “Muito tristes as falas dele [Lula]. O processo foi aprovado pelo Congresso e fiscalizado pelo TCU. Atraiu-se investimentos de mais de 32 bilhões de reais, uma boa parte de investidores internacionais. Mais de 370 mil trabalhadores pelo FGTS”, afirmou o CEO da companhia, segundo a fonte. Uma reversão ao processo de privatização da empresa é vista como improvável e passaria a imagem para o resto do mundo de um país que não respeita acordos firmados e transitados.

