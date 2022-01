Muito além da Apple: as empresas mais valiosas do mundo

Ano novo, recordes novos. No primeiro pregão de 2022, a Apple ultrapassou a marca de 3 trilhões de dólares de valor de mercado na máxima do dia, quando sua ação bateu 182,88 dólares. A empresa mais valiosa do mundo, no entanto, perdeu o fôlego e encerrou o pregão com valor estimado em ‘apenas’ 2,98 trilhões de dólares, com o papel avaliado em 182,01 dólares. Em segundo lugar neste ranking vem a Microsoft, com valor de mercado de 2,51 trilhões de dólares. Na sequência, respectivamente, estão Alphabet, dona do Google (1,92 trilhão de dólares); Amazon (1,73 trilhão de dólares); Tesla (1,2 trilhão de dólares); Meta, dona do Facebook (941,7 bilhões de dólares); Nvidia (753 bilhões de dólares); Berkshire Hathaway (677,7 bilhões de dólares); TSMC, a companhia de semicondutores taiwanesa (667,9 bilhões de dólares), e o banco JP Morgan Chase (477,9 bilhões de dólares). Os dados foram levantados pela Economatica.

