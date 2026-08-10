ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Muffato prepara novo passo no Assaí; combinação entra no radar

Grupo já tem 11,2% da companhia e buscou no Cade espaço para ampliar influência societária

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 10 ago 2026, 11h09
Loja do Assaí: dos 87 000 funcionários, cerca de 8 000 têm mais de 50 anos de idade
Assaí (./Divulgação)
Continua após publicidade
Muffato prepara novo passo no Assaí; combinação entra no radar Priorizar nos meus resultados Google

O Grupo Muffato prepara um novo passo em sua aproximação com o Assaí, movimento que começa a colocar uma eventual combinação entre as duas empresas no radar do setor. Ainda não há indicação de negociação formal por uma fusão, mas a evolução da participação dos empresários Ederson e Everton Muffato e a busca por maior influência societária ampliaram as especulações sobre o destino dessa relação.

Os Muffato já detêm 11,19% do capital do Assaí, participação que os coloca entre os maiores acionistas da companhia. A posição começou a ser construída no ano passado e, inicialmente, foi apresentada como um investimento de natureza financeira.

Desde então, porém, o movimento ganhou outro contorno. Os empresários transformaram parte relevante da exposição que mantinham por meio de derivativos em ações e foram ao Cade pedir autorização para continuar investindo no Assaí e exercer direitos políticos decorrentes da participação. A possibilidade de indicação de um representante independente para o conselho também passou a fazer parte da estrutura considerada.

É essa mudança, de uma posição inicialmente passiva para uma participação com potencial de influência, que alimenta no mercado a hipótese de um passo mais ambicioso no futuro. Uma combinação entre os negócios aparece entre os cenários possíveis, embora não haja, até agora, evidência de tratativas formais entre Assaí e Muffato para uma fusão.

Siga
Continua após a publicidade

O racional industrial existe. O Assaí faturou R$ 84,7 bilhões em 2025 e possui presença nacional, enquanto o Muffato, dono também do Max Atacadista, faturou R$ 20,4 bilhões e mantém posição especialmente forte no Paraná e em São Paulo. Juntas, as operações teriam mais de R$ 100 bilhões em vendas anuais e formariam um concorrente ainda mais robusto para Carrefour e Atacadão.

Uma eventual operação, porém, teria de superar obstáculos societários e concorrenciais. O estatuto do Assaí contém uma poison pill que obriga quem atingir 25% do capital a realizar uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações, mecanismo que também pode alcançar determinadas reorganizações societárias e combinações de negócios. Além disso, a presença dos Muffato no capital já exige cuidados no acesso a informações estratégicas por se tratar de um concorrente direto. Por ora, o movimento concreto é outro: a família deixou de ser apenas uma investidora relevante e passou a preparar terreno para exercer maior influência sobre o futuro do Assaí.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Fusão
Supermercado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).