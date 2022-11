Mudanças no Orçamento Secreto devem esperar definição de futuro de Lira

Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vêm defendendo que as discussões sobre modificações nos ditames do pagamento das emendas de relator, que operacionalizam o Orçamento Secreto, fiquem para depois da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. A leitura premente no governo de transição é de que Lula não pode incutir no mesmo erro da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e comprar uma briga com o atual presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), antes da definição do comando da Câmara. Segundo esses aliados, a prioridade envolve a consolidação do pagamento do Auxílio Brasil — ou Bolsa Família — de 600 reais. A negociação pelos ditames desse pagamento, porém, enfrenta resistência do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, como mostrou o Radar Econômico.

