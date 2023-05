Mudanças na política de preços da Petrobras servem para “enganar” Lula

Membros da alta cúpula da Petrobras viram como falaciosas as mudanças na Política de Paridade Internacional, o PPI, anunciado pelo presidente da empresa, Jean Paul Prates. Segundo importantes quadros da empresa, a substituição da política de preços serve como “uma fórmula para enganar” o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. “Vamos continuar seguindo as referências de mercado, sem abdicar das vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte em todo o país”, escreveu Prates. Segundo essa fonte, a queda de preços, anunciada nesta terça-feira, 16, já estava decidida há uma semana. “Queriam criar um fato. Factoide”, diz. Dentro da empresa, a visão é de que as falas indicam a manutenção da estratégia da Petrobras nos últimos anos. “A PPI nunca foi obrigatória, sempre foi um meio de traduzir para todos o que era feito e dar transparência. A PPI tinha de ser seguida num prazo de doze meses. Nada era automático. Nada mudou”.

