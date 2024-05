Mudanças climáticas ‘influenciam muito’ as decisões do BC, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elencou as mudanças climáticas como um dos fatores observados pelo Banco Central em sua tomada de decisão. Segundo ele, anomalias na temperatura terrestre cada vez mais frequentes “influenciam muito a decisão do Banco Central”, chamando a atenção para o preço dos alimentos. O comentário ocorreu em evento do Lide, nesta segunda-feira, 27. Também tocando na questão climática, Campos Neto lembrou da tragédia de grandes proporções que acomete o estado do Rio Grande do Sul, que impacta diretamente a economia do país. Dada a participação do estado no agronegócio nacional, o Banco Central está particularmente atento às produções locais de arroz, aveia e trigo, segundo Campos Neto. “A notícia boa é que a colheita de arroz tinha quase terminado quando as chuvas começaram”, disse. Sobre o custo financeiro para reconstruir o estado, o presidente do BC mostrou certa cautela dizendo que as estimativas sobre o montante variam muito. No entanto, reconheceu que essa incerteza de gasto “está gerando um pouco de ruído” nas expectativas do mercado acerca de indicadores econômicos.