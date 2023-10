Mudança nos dividendos é desgaste desnecessário na Petrobras, diz Boragini

Atualizado em 27 out 2023, 14h44 - Publicado em 26 out 2023, 10h31

VEJA Mercado | 26 de outubro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 26. Os investidores se frustraram por um discurso de Jerome Powell, presidente do banco central americano, que pouco esclareceu os rumos da política monetária da maior economia do mundo. A terceira leitura do PIB dos EUA do terceiro trimestre será publicada nesta quinta. No Brasil, o relatório da reforma tributária no Senado prevê novas exceções à regra e o mercado teme por resultados aquém do esperado. A Câmara aprovou a nova taxação a offshores e fundos exclusivos. A inflação de outubro medida pelo IPCA-15 será publicada nesta quinta. Diego Gimenes entrevista Marcelo Boragini, sócio da assessoria de investimentos Davos.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF