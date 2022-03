Mudança de presidente não atende interesse da Petrobras, diz minoritário

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O advogado Leonardo Antonelli, que já foi conselheiro da Petrobras e é representante de acionistas minoritários da estatal, diz que a mudança constante de presidentes não é boa para a companhia. “Toda a alternância de poder numa gigante como a Petrobras não parece atender o melhor interesse da companhia”, disse Antonelli ao Radar Econômico. “A interrupção de um mandato, seja ele eleitoral ou numa empresa privada que leva a alternância do Poder, não é algo positivo”.

Enquanto esteve no Conselho, por indicação do Banco Clássico, de Juca Abdalla, Antonelli viveu a fase turbulenta de substituição de Roberto Castello Branco pelo general Joaquim Silva e Luna. Mas apesar de não gostar das mudanças constantes, os minoritários entendem que o controlador, no caso a União, tem a prerrogativa de indicar o presidente.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.