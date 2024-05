MSW amplia captação e pode ultrapassar R$ 100 milhões com fundos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A MSW Capital, gestora carioca de venture capital para múltiplas companhias (multi-CVC), está ampliando a captação para o fundo MSW MultiCorp II, que pode ultrapassar os 100 milhões de reais. O objetivo é trazer novas corporações e fortalecer sua atuação em mercados como o de ClimateTech, Logística e Energia. Atualmente, o fundo já conta com BB Seguridade, Baterias Moura, Embraer e AgeRio como cotistas e já investiu aproximadamente 40 milhões de reais em 6 startups.

A MSW atua com foco em investimentos de estágios ‘seed’ e Série A. A gestora se destaca no ecossistema de CVC por sua efetiva atuação com foco em transformar startups em empresas de sucesso ao mesmo tempo em que fortalece a estratégia de inovação de grandes corporações.

Em pouco mais de 1 ano o MultiCorp II já fez 6 investimentos. Dentre eles, o mais recente na NexAtlas, plataforma de planejamento de voo e navegação aérea; na SpeedBird, startup de entrega por drones; na Tidewise, desenvolve, integra e opera embarcações autônomas inteligentes; Voltbras plataforma de gestão e meio de pagamentos para postos de recarga elétrica, Lina, que desenvolve soluções de open finance e open insurance e na Automini, deep tech que desenvolve soluções logísticas com robôs e sistemas inteligentes para centros logísticos.