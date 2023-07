MRV vai captar até R$ 1 bi para surfar no Minha Casa, Minha Vida

A incorporadora MRV anunciou uma oferta pública de ações que tem como objetivo levantar até 1 bilhão de reais em novos recursos. Ao todo, serão colocadas 58 milhões de novas ações à venda no próximo dia 13 de julho. A oferta equivale a cerca de 750 milhões de reais. Caso a demanda seja alta, a companhia pode ofertar novas ações, o que faria a oferta subir até 1 bilhão. De acordo com alguns analistas, o movimento tem como principal razão a tentativa de a companhia surfar no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. “A entrada de caixa ajudaria a MRV a surfar nas mudanças recentes do programa, que aumentaram significativamente o número de famílias aptas a comprar imóveis. A captação ajudaria a MRV a arrumar a casa e se tornar mais competitiva, voltando a aumentar o número de unidades lançadas por ano”, avaliam os analistas da Genial Investimentos. As ações da MRV têm valorização de 70% no acumulado do ano.

