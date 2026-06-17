MRS entrega viaduto de R$ 62 milhões na Baixada Fluminense

A MRS Logística inaugura nesta quinta-feira, 18, ao lado do Ministério dos Transportes, da ANTT e da Prefeitura de São João de Meriti, o Viaduto Roberto Mattos Costa — Betão de Madureira, na Baixada Fluminense. A obra custou R$ 62 milhões e foi concebida para melhorar a mobilidade urbana, eliminar riscos em cruzamentos ferroviários e reduzir o tempo de espera provocado pela passagem de trens na região.

Com cerca de 355 metros de extensão, a estrutura terá duas rotatórias de acesso: uma para a Avenida Tancredo Neves, no sentido São Paulo, e outra para a Avenida Ana Brito da Silva, no sentido Rio de Janeiro. A expectativa é facilitar a ligação entre a Via Dutra e a Via Light, hoje impactada pelas interrupções no tráfego de veículos em função das composições ferroviárias.

A entrega faz parte do plano de investimentos assumido pela MRS no processo de renovação antecipada de sua concessão ferroviária, aprovado com aval do Ministério dos Transportes, da ANTT, do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos de controle. Para a companhia, a obra reforça o argumento de que a prorrogação contratual também deve deixar contrapartidas visíveis fora dos trilhos, especialmente em áreas urbanas cortadas pela malha ferroviária.