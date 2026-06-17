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MRS entrega viaduto de R$ 62 milhões na Baixada Fluminense

Obra em São João de Meriti integra pacote de investimentos da renovação da concessão ferroviária e promete reduzir gargalo entre a Dutra e a Via Light

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 16h18 | Atualizado em 18 jun 2026, 10h41
Vista aérea de uma via elevada com pista de asfalto cinza e ciclovia vermelha, ladeada por casas e prédios de diversos tamanhos em uma área urbana densa. A via curva-se sobre uma área verde e outras ruas, com um céu nublado ao fundo
Viaduto construído pela MRS (Divulgação/Divulgação)
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MRS entrega viaduto de R$ 62 milhões na Baixada Fluminense Priorize VEJA no Google

A MRS Logística inaugura nesta quinta-feira, 18, ao lado do Ministério dos Transportes, da ANTT e da Prefeitura de São João de Meriti, o Viaduto Roberto Mattos Costa — Betão de Madureira, na Baixada Fluminense. A obra custou R$ 62 milhões e foi concebida para melhorar a mobilidade urbana, eliminar riscos em cruzamentos ferroviários e reduzir o tempo de espera provocado pela passagem de trens na região.

Com cerca de 355 metros de extensão, a estrutura terá duas rotatórias de acesso: uma para a Avenida Tancredo Neves, no sentido São Paulo, e outra para a Avenida Ana Brito da Silva, no sentido Rio de Janeiro. A expectativa é facilitar a ligação entre a Via Dutra e a Via Light, hoje impactada pelas interrupções no tráfego de veículos em função das composições ferroviárias.

A entrega faz parte do plano de investimentos assumido pela MRS no processo de renovação antecipada de sua concessão ferroviária, aprovado com aval do Ministério dos Transportes, da ANTT, do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos de controle. Para a companhia, a obra reforça o argumento de que a prorrogação contratual também deve deixar contrapartidas visíveis fora dos trilhos, especialmente em áreas urbanas cortadas pela malha ferroviária.

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