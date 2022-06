MPF arquiva inquérito de compra de terras em empresa de Ometto

O Ministério Público Federal (MPF) arquivou uma investigação sobre a compra de terras por estrangeiros com o uso da empresa Radar. Os procuradores entenderam que a empresa pertence a Rubens Ometto, e por isso encerraram a investigação. A Radar Terras Agrícolas pertencia ao fundo “Mansilla”, veículo do fundo de investimento TIAA – Teachers Insurance and Annuity Association of America, até setembro do ano passado quando a Cosan pagou 1,5 bilhão de reais para se tornar acionista majoritária. A Mansilla havia adquirido a Radar da própria Cosan, em 2016, por R$ 1 bilhão de reais. Na época, a empresa de Ometto manteve apenas 3% do capital da Radar.

As leis brasileiras limitam a compra e arrendamento de terras por estrangeiros e a denúncia que o MPF investigativa dava conta que a Radar estava extrapolando esse limite. Problema resolvido com a aquisição feita pela Cosan. Segundo o formulário de referência da empresa, a Radar detém e administra cerca de 390 propriedades rurais com mais de 90 mil hectares. Nas terras, predominam o cultivo de cana de açúcar, soja, algodão, milho e estão espalhadas pelos estados de São Paulo, Maranhão e Mato Grosso.

