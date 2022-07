MP denuncia uso de Orçamento Secreto para fraudes no SUS

O subprocurador Lucas Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), pediu a abertura de um inquérito da Corte para apurar a o uso do Orçamento Secreto para bancar fraudes utilizando o Sistema Único de Saúde, o SUS. O escândalo foi revelado pelo repórter Breno Pires, da revista Piauí. Milhões de reais do orçamento secreto controlado pelo Centrão no Congresso Nacional estão sendo, segundo a reportagem, direcionados para prefeituras que falsificam números na área da saúde.

“Trata-se de graves denúncias de possíveis fraudes ao Sistema Único de Saúde – SUS, observadas em diversos municípios do estado do Maranhão, inclusive com suspeitas de ocorrências de desvios de recursos públicos”, aponta Furtado. “As prefeituras devolveriam parte dos recursos orçamentários recebidos pelos municípios para ações de saúde”, afirma.

“É certo e indene de dúvidas o fato de que as emendas do relator – as chamadas ‘RP-9’ – têm levado à execução sem qualquer transparência de parte substancial das verbas do orçamento, bem como a alocação das respectivas despesas”, diz. “Essa irregularidade, por si só, mesmo se não for confirmado o ‘toma-lá-da-cá’ nas votações de interesse do Governo no Congresso, compromete ou inviabiliza o controle, constituindo motivo suficiente para intervenção do TCU”, afirma.