MP de São Paulo dá anuência ao fim da recuperação judicial da Eternit

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deu aval para que o processo de recuperação judicial da Eternit possa ser encerrado. A 4ª promotora de Justiça de Falências, Silvia Tomaz Lourenço Moreno de Oliveira, aponta que “o Ministério Público não se opõe ao encerramento da recuperação judicial”, como consta nos autos do processo nesta quarta-feira, 24. Em seu posicionamento, a magistrada levou em conta que a fabricante de telhas “vem cumprindo as obrigações do plano de recuperação judicial”. Trata-se de um passo importante para a empresa sair da RJ, iniciada em 2018. Em outubro de 2023, a Eternit solicitou o encerramento da recuperação, tendo se mostrado otimista com suas perspectivas desde então.